Parte la Coppa Italia di Promozione e Prima Categoria

Insieme ai calendari di Promozione e Prima Categoria sono usciti anche i calendari della Coppa Italia e Coppa Piemonte, che di fatto per le nostre squadre sono il primo impegno della nuova stagione calcistica.

Per la Coppa Italia di Promozione, si inizia domenica 1 settembre alle ore 15, quando al “Curotti” si giocherà il derby Juve Domo - Ornavassese, al “Liberazione” Omegna - Dufour Varallo, e ad Arona il “derby lacuale” tra Arona e Feriolo. Tutte le gare sono la partita di andata del primo turno ad eliminazione diretta, il ritorno si disputerà giovedì 12 settembre.

Anche la Coppa Piemonte di Prima categoria partirà domenica 1 settembre alle ore 15, con due gustosi anticipi di campionato. Quest’anno Piedimulera, Bagnella e Agrano non parteciperanno, le rimanenti sei squadre del VCO sono divise in due gironi:nel triangolare 1 al “Poscio” si sfideranno Virtus Villa e Varzese (riposa il Vogogna), mentre per il triangolare 2 al “Boroli” scenderanno in campo Gravellona San Pietro e Fondotoce (riposa la Cannobiese).

I triangolari verranno disputati con gare di andata e ritorno. Tutti i prossimi turni si giocheranno in infrasettimanale, sempre di giovedì, a partire dal 12 settembre.