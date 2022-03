Upo e Unione Valli Ossola insieme per promuovere lo sviluppo delle aree interne

Università del Piemonte Orientale e l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola hanno presentato venerdì 'Claim. Contamination Lab Aree Interne Montane'. Entra così nel vivo il progetto aree interne con un primo tassello che vede un finanziamento di 250 mila euro, derivante dai fondi della Legge di stabilità, grazie al bando inserito nella Strategia di Area 'La green community delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo'. predisposto nell’ambito della 'Strategia Nazionale per le Aree Interne, Area Pilota Valli dell’Ossola' e approvato dalla Regione Piemonte.

I due enti hanno firmato una convenzione per realizzare in tre anni accademici (2021-22, 2022-23 e 2023-24) iniziative, progetti, eventi orientativi e percorsi formativi di alta formazione rivolti a studenti, amministratori locali, persone impegnate nel terzo settore, giovani in cerca di occupazione, persone in cerca di aggiornamento o di perfezionamento.

Gli obiettivi comuni sono: indirizzare gli studenti verso gli studi universitari e contenere l’evasione verso altri territori, attrarre studenti con percorsi formativi innovativi; sviluppare attività di ricerca sulle tematiche di interesse locale.

I temi che verranno trattati, uno per anno, saranno: green economy, sostenibilità ed economia circolare;valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale; turismo della conoscenza nelle aree interne.

“Dopo nove anni di gestazione – ha detto il presidente dell'Unione Montana Bruno Toscani – parte il progetto aree interne. Si tratta di iniziative rivolte ai giovani e siamo sicuri di offrire un servizio di eccellenza per le nostre comunità”.

“ Vogliamo farci conoscere dagli studenti e dai loro genitori – ha detto il rettore Gian Carlo Avanzi – spiegare la nostra offerta formativa e che siamo un'alternativa alle grandi università dell'area lombarda, rappresentiamo un ascensore sociale per il territorio i nostri laureati hanno possibilità di trovare lavoro che è superiore alla media nazionale già ad un anno dalla laurea”.

La sede del primo corso siccome nella Villa San Remigio dove già operava l'Università del Piemonte Orientale sono in corso lavori di ristrutturazione sarà al teatro La Fabbrica. Si terrà sabato 9 aprile 2022, dalle ore 10 alle ore 14, il primo “Open” il Salone dell’Orientamento per le Valli dell’Ossola presso il Centro Culturale di Villadossola. Sono invitati/e gli studenti e le studentesse delle classi V delle scuole secondarie superiori e le loro Famiglie. I docenti UPO presenteranno i corsi di laurea dell’offerta formativa, dipartimento per dipartimento, e chiunque potrà chiedere informazioni sui servizi e sulle opportunità offerte. Chi intende partecipare deve compilare il form di prenotazione seguendo il link https://forms.gle/t6jiLkY7cmU5Qwhe7

Partirà poi venerdì 6 maggio, sempre presso il Centro Culturale di Villadossola, un corso di formazione avanzata di 50 ore su “Green economy, sostenibilità ed economia circolare”, completamente gratuito per un numero massimo di 25 partecipanti. È un corso che costituisce un’occasione di riflessione a tutto tondo sul modo in cui le aree interne possano affrontare e svolgere un ruolo attivo e innovativo sui modelli di crescita sostenibili. Ai corsisti saranno fornite le conoscenze necessarie per partecipare in modo responsabile e attivo a percorsi di sviluppo economico, sociale e culturale, orientati a valorizzare le risorse e le peculiarità locali. L’attenzione sarà ampiamente rivolta agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU e alle iniziative proposte dalla Commissione europea nell’ambito del Green Deal. Le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattino. Sarà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Le informazioni si trovano alla pagina web https://www.uniupo.it/it/corsi/formazione-avanzata/i-corsi-di-alta-formazione/green-economy-sostenibilit%C3%A0-ed-economia-circolare. Chi intende iscriversi, deve compilare entro il 29 aprile 2022 il modulo online seguendo il link https://forms.gle/N6eaBgNWVGgqJBJcA.

Infine, agli inizi di settembre si terrà sullo stesso tema del corso un convegno di studi presso il Centro Culturale di Villadossola con l’intervento dei più importanti esperti del settore. Il programma è in corso di definizione. Negli anni accademici successivi si affronteranno gli altri argomenti.

Alla conferenza sono intervenuti il presidente dell'Unione Montana Bruno Toscani, il rettore dell'Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi il coordinatore del progetto Davide Porporato.

