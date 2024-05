A Villadossola iscrizioni aperte per il Grest

Con il mese di maggio è già ora di pensare ai centri estivi per i bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria: a Villadossola sono aperte le preiscrizioni al Grest organizzato dall'Oratorio San Domenico Savio quest'anno intitolato "A gonfie vele". E' possibile iscrivere i propri figli compilando l'apposito modulo google oppure ritirando il modulo cartaceo presso l'oratorio stesso.

Come sempre ricco il programma del Grest che impegnerà bambini e ragazzi dalle 8.00 alle 16.30: laboratori, giochi, compiti ma anche gite e pomeriggi in piscina. I ragazzi saranno divisi in gruppi per fasce d'età e saranno seguiti da un team di educatori ed educatori. La scadenza delle preiscrizioni è fissata al 7 giugno.