Gal, l'attività sul territorio raccontata attraverso una serie di video

Il Gal Laghi e Monti racconta la sua attività di sostegno e sviluppo per il territorio attraverso la voce dei protagonisti: i beneficiari dei bandi che hanno avuto un concreto sostegno alla nascita o all'evoluzione della loro attività, e che auspicano nuove collaborazioni con il gruppo di azione locale.

“Piccole storie -spiegano dal Gal- che compongono un grande racconto, dove l'unione fa la forza e spalanca le porte al futuro. Abbiamo raccolto queste voci in una serie di videoclip dedicate ai bandi: parliamo di agricoltura di turismo, di valorizzazione dell'enogastronomia e dell'artigianato”.

I video dal 21 marzo saranno pubblicati sui canali social Gal Laghi e Monti You Tube e Gal Lagh e monti facebook e saranno in onda su Vco Azzurra Tv (LCN per l'intera regione Piemonte n.17 e n.617) il mercoledì e il sabato dopo il telegiornale VCO Notizie delle 19,30 e delle 22,30, nonché diffusi sui social media dell'emittente piemontese.

Ci sarà anche un momento di approfondimento su queste tematiche e sulle opportunità offerte dai futuri bandi Gal, il martedì, due volte al mese. Si comincia il 5 aprile, alle ore 19 e alle 21,30 con il primo appuntamento dove parleremo delle 13 filiere produttive costituite per la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio e che hanno partecipato al primo bando filiere. Successivamente gli altri approfondimenti parleranno di turismo e di itinerari, e avranno come protagonisti le aziende e gli enti pubblici che hanno partecipato ai bandi dedicati .



I prossimi appuntamenti: 19 aprile, 3 maggio, 17 maggio, 31 maggio, 14 giugno, 28 giugno, sempre alle 19 alle 21,30.



È possibile seguire il progetto iscrivendosi ai canali Gal.

https://www.facebook.com/gallaghiemonti.it/

https://www.youtube.com/user/gallaghiemonti

https://www.gallaghiemonti.it/