E' festa a Premosello Chiovenda con gli Enti

Tutti gli enti associati di Premosello Chiovenda uniti per la tradizionale "Festa degli Enti" che si svolgerà da venerdì 17 a domenica 18 maggio. L'appuntamento è presso l'area attrezzata in via Fovanna. Venerdì 17 maggio alle ore 18.00 è in programma l'inaugurazione della festa con servizio bar, cucina e griglia e dalle ore 21 musica e ballo liscio con il gruppo Fluband.

Si prosegue sabato 18 maggio dalle ore 18.00 con cucina e dalle 20.30 ballo liscio con Lando Landi e dalle ore 22.30 dance party con "Wow band". Ultimo giorno domenica 19 maggio dalle ore 12.00 con l'apertura del servizio bar, cucina e griglia, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dimostrazione e prova di tiro con l'arco, a cura di Asd Arcieri del Verbano, del Cusio, dell'Ossola e della Valgrande. Dalle ore 21 poi dance anni Ottanta con la "Yabadabadu Band". La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.