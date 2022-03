Fondi per il post alluvione, la soddisfazione di Preioni

“Lo sblocco della nuova tranche di somme legate alla tremenda alluvione, una delle più gravi del recente passato, che due anni fa ha colpito diverse aree della nostra regione, consente oggi di destinare ulteriori 15 milioni al Vco per un totale di 58 interventi utili a realizzare una serie di lavori di messa in sicurezza, che vanno dalla mitigazione del rischio e ricostruzione, a opere di difesa del suolo da frane e caduta di massi, sino alla regimazione dei corsi d’acqua e al ripristino della viabilità. Ancora una volta interveniamo concretamente nei territori, con una partita economica particolarmente significativa, per aiutare le amministrazioni e in particolare le più piccole”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, dopo il nuovo pacchetto di contributi che la Regione Piemonte a maggioranza Lega è riuscita a sbloccare a favore di Comuni, Province e altri enti locali in seguito all’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. Si tratta complessivamente di 324 interventi per i quali sono stati garantiti da Roma, dopo le insistenze di Torino, circa 66 milioni di euro.

“Per quanto riguarda il Vco - aggiunge Preioni - i 15 milioni in arrivo sono un’ulteriore iniezione di fiducia verso un territorio particolarmente fragile e decentrato, che per lungo tempo è stato dimenticato, ma che ora può guardare al futuro con rinnovato ottimismo”.