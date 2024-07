Un escursionista milanese il cercatore di funghi caduto a Re

Intervento lungo e non semplice quello effettuato dai soccorritori per trarre in salvo il fungiatt che questa mattina è precipitato nei boschi di Re. La sua giornata è finita all’ospedale Maggiore di Novara, trasferito con l’eliambulanza. L’uomo, classe 1965, di Busto Garolfo, in provincia di Milano, è scivolato mentre si trovava con tre amici nei boschi posti a dirimpetto dell’abitato di Re, che salgono fino all’alpe Pluni, alle pendici del Monte Torriggia.

L’incidente è avvenuto a circa 1100 metri di quota: l'uomo è precipitato a valle per una cinquantina di metri e si è fermato contro una pianta, che gli ha impedito un volo ancora più lungo. Nella caduta ha riportato traumi e contusioni in varie parti del corpo.