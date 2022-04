''Virtus Villa e Voluntas Villa giochino assieme allo stadio Poscio''

Una commissione mista, maggioranza e minoranza, che si confronti poi con i dirigenti di Virtus Villa e Voluntas Villa per arrivare ad una soluzione condivisa sull’utilizzo dello stadio ‘Franco e Felino Poscio’’. E’ questo l’accordo raggiunto in consiglio comunale lunedì sera, con l’approvazione do un documento presentato dal gruppo di minoranza ViviAmo Villa. Documento corretto dopo una breve interruzione di seduta consiliare, che ha messo d’accordo maggioranza e minoranza sull’utilità di chiudere una lunga parentesi di incomprensioni e dissidi che hanno portato a polemiche. Ma soprattutto con l’interesse a riportare la Virtus Villa a giocare nello stadio cittadino.

Francesco Squizzi (VivAmo Villa) ha tracciato con l’ordine del giorno la situazione nata da quando lo stadio era stato dato in gestione alla Juventus Domo, attraverso un regolare appalto vinto dalla società granata. Successivamente all’abbandono della Juventus Domo l’amministrazione aveva affidato lo stadio alla Voluntas Villa, che era arrivata seconda nella gara. Il mancato accordo con l’altra società cittadina ha portato la Virtus Villa a giocare lontano da Villa i suoi campionati. Ora, con una determina, l’amministrazione Toscani ha prolungato sino al 31 dicembre 2023 la gestione dell’appalto alla Volontas.

Ma VIviAmo Villa ora invita a trovare un accordo che permetta alle due società di convivere e giocare al Poscio. ‘’Si convochino le due società – ha detto Squizzi – e si promuova un confronto costruttivo per risolvere la criticità. Occorre garantire ad entrambe di usare la struttura, salvaguardando gli interessi del concessionario, la Voluntas, e garantendo al contempo condizioni congrue di utilizzo alla Virtus Villa. Questo per consentire che la prossima stagione calcistica inizi con le due squadre ospitate al Poscio’.

Una proposta che il vicesindaco Maurizio Romeggio ha accolto chiedendo però la modifica di alcuni passi del documento. ‘’Condividiamo l’ordine del giorno – ha detto –. Occorre trovare un accordo, anche perché nessuno è felice che la Virtus vada a giocare fuori Villa’’. Un ordine del giorno votato all’unanimità.