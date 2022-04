Avere una caldaia che è a marchio significa poter rivolgersi ad un centro di assistenza specializzato, con professionisti che conoscono in maniera molto approfondito il nostro prodotto e che possono risolvere qualunque tipo di problema attraverso un pronto intervento Junkers.

Non è una questione da poco, perché rimanere senza caldaia in pieno inverno ovvero al freddo e senza l’acqua calda che sgorga dai sanitari significa davvero esporsi ai pericoli di avere un qualche malanno.

Soprattutto chi svolge delle professioni particolari e che magari deve fare uno o più doccia tutti i giorni, in pieno inverno, e magari è cagionevole di salute rischia davvero di passare un brutto periodo se non è dotato di una caldaia che ha alle spalle un centro di assistenza affidabile.

Tra i servizi offerti da un centro di assistenza cioè appunto quello che è connesso di più alla rapidità, che viene richiesto contattando il numero del pronto intervento, istituito soprattutto per tutti coloro che hanno un’emergenza soprattutto in orario notturno o durante i festivi, di solito, ma a seconda delle circostanze e del centro di assistenza di riferimento è bene prendere i parametri specifici.

Certo, possiamo cercare di ridurre all’osso questo genere di problematica andando ad operare una revisione della caldaia prima dell’inizio della stagione invernale: tutto ciò deve essere particolarmente importante, in quanto si andrà a verificare che tutte le componenti della caldaia siano installate nel posto giusto, funzionino correttamente, non siano usurate e possono dare una buona certezza del fatto che per tutto l’inverno avremo il riscaldamento che desideriamo.

Quali sono i vantaggi di rivolgersi ad un centro a marchio

Come già fatto notare, uno dei vantaggi di avere una caldaia di alta qualità, di un marchio come Junkers che è stato assorbito da Bosch, è proprio quello di garantire la presenza sul territorio di tecnici che sono istruiti dalla casa madre su come operare rispetto alle caldaie Junkers. I costi di un pronto intervento è vero che sono un po’ più alti di quelli che si andrebbero a sostenere quando ci si rivolge chiedendo un appuntamento vero e proprio. Prima di tutto c’è un tariffario specifico e ciò significa che non ci si mette nelle mani di qualcuno di improvvisato che può sparare una cifra a caso, ma abbiamo la garanzia che tutto venga fatto nella maniera più corretta possibile.

Però è naturale che bisogna tenere in conto che i giorni festivi, durante le feste principali, o a volte in orario notturno le cifre possono essere un po’ più alte (appena qualche decina di euro) e rispetto ad un altro tipo di intervento.

Il centro di assistenza eroga tantissimi servizi e non solo quelli di manutenzione straordinaria che sono inerenti alla riparazione dei guasti e delle anomalie che presenta il prodotto, ma anche altri tipi di lavori.

Ad esempio si può prenotare una pulizia della camera di combustione, che comprende anche una revisione atta a controllare i vari pezzi di ricambio della caldaia, un appuntamento per il certificato di efficienza energetica ed il rilascio del bollino blu.