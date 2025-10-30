L'assenza di Jannik Sinner dalla Coppa Davis scatena il dibattito

La scelta di Jannik Sinner di saltare le prossime Final Eight di Coppa Davis a Bologna ha suscitato forti reazioni, con molti che hanno visto la sua assenza come una delusione dopo il suo contributo alla nazionale. Il numero due del mondo, che ha guidato l'Italia alla vittoria di Coppa Davis nel 2023 e nel 2024, ha spiegato che intende concentrarsi sulla preparazione per la prossima stagione e assicurarsi un ottimo inizio agli Australian Open, dove è il due volte campione in carica.

Parlando da Vienna, dove attualmente sta giocando, Sinner ha riconosciuto che la chiamata è stata difficile, ma ha ritenuto che dedicare tempo al riposo e alla preparazione tra le ATP Finals di Torino e l'inizio del 2026 sarebbe stato cruciale. La sua affermazione secondo cui l'Italia aveva "già vinto due volte" è stata interpretata da alcuni giornalisti come sprezzante, suscitando frustrazione nella comunità sportiva del Paese.

Il principale quotidiano sportivo italiano, La Gazzetta dello Sport, ha esortato Sinner a riconsiderare la propria decisione, criticando quello che considerava un approccio eccessivamente pragmatico all'impegno nazionale. Gli editoriali hanno messo in discussione la logica alla base della priorità data agli impegni commerciali e alla gestione del programma personale rispetto alla rappresentanza dell'Italia, soprattutto considerando che la Coppa Davis si giocherà in casa. Il quotidiano ha anche evidenziato la crescente lista di sponsorizzazioni di Sinner, suggerendo che il giocatore potrebbe estendere il suo senso di orgoglio nazionale oltre le campagne pubblicitarie e alle competizioni a squadre.

La disapprovazione non si è limitata ai media. Nicola Pietrangeli, il giocatore italiano più celebrato prima dell'ascesa di Sinner, ha descritto la decisione come una delusione per il mondo dello sport in generale, sottolineando quanto gli italiani apprezzino la rappresentanza nazionale. Molti hanno ritenuto la decisione particolarmente scoraggiante, considerando l'entusiasmo con cui il pubblico ha difeso Sinner all'inizio di quest'anno, quando ha dovuto affrontare una sospensione di tre mesi per doping. Quel caso aveva attirato critiche da parte di altri giocatori di alto livello, che hanno accusato i dirigenti di clemenza a causa dello status di star di Sinner e del tempismo favorevole, ma i tifosi italiani si sono schierati al suo fianco durante tutta la controversia.

Il dibattito porta con sé anche sfumature di identità culturale. Sinner proviene dall'Alto Adige, una regione di lingua tedesca nel nord Italia, e occasionalmente si è trovato ad affrontare commenti che mettevano in discussione la sua "italianità". Questa tensione è riemersa quando alcuni commentatori hanno insinuato che la sua riluttanza a giocare per l'Italia riflettesse una mancanza di legame nazionale. La questione si è ulteriormente infiammata di recente quando un rapper italiano ha fatto commenti denigratori sull'accento di Sinner, provocando accuse di insensibilità razziale e scuse pubbliche.

Non tutti, tuttavia, si sono uniti alle critiche. Adriano Panatta, capitano della squadra italiana vincitrice della Coppa Davis nel 1976, ha difeso la posizione di Sinner, sostenendo che le esigenze del tennis moderno rendono essenziali il riposo e una programmazione selettiva. Panatta ha osservato che i giocatori di oggi operano come imprese autogestite, bilanciando resistenza fisica, classifiche e responsabilità finanziarie. Per Sinner, i veri obiettivi ora risiedono nel mantenere la migliore forma per i tornei del Grande Slam, sfidare rivali come Carlos Alcaraz e riconquistare il primo posto nella classifica mondiale.

L'ex compagno di squadra Paolo Bertolucci ha ribadito questa prospettiva, osservando che il panorama del tennis professionistico si è evoluto. A suo avviso, l'intensità del calendario e il crescente prestigio di eventi come le ATP Finals fanno sì che la Coppa Davis non abbia più la stessa priorità di un tempo. Ha sostenuto che i giocatori devono ora gestire le loro stagioni in modo strategico per mantenere le massime prestazioni nei tornei più importanti di questo sport.

Tuttavia, l'episodio ha riacceso un dibattito più ampio in Italia sull'equilibrio tra orgoglio nazionale e ambizione personale nello sport d'élite. Sinner rimane uno degli atleti più ammirati del Paese, ma la sua ultima decisione rivela come le aspettative per le stelle del tennis moderno spesso si scontrino con la realtà di un circuito globale impegnativo. Per molti italiani, la sua assenza a Bologna sembrerà un vuoto, un promemoria che anche i campioni più celebrati a volte devono scegliere tra rappresentare il proprio Paese e salvaguardare il proprio successo futuro.

