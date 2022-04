Aree protette dell'Ossola, pubblicato il rapporto delle attività 2020-21

Da qualche giorno è possibile scaricare il rapporto delle attività 2020-2021 sul sito delle Aree Protette dell’Ossola. Il documento è il resoconto annuale di tutte le attività che sono state svolte dall’Ente: dalla tutela della natura, alla ricerca, dagli eventi ai progetti realizzati e in atto.

"Dopo due anni dall’inizio della mia avventura come Direttore dell’Ente -il commento di Daniele Piazza-, voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno reso speciale, vivace e intenso un periodo difficile per tutti. Il contenuto di questo report biennale è frutto dell’attività di tutti noi, mentre stiamo già guardando al 2022, anno in cui, con i colleghi della Binntal, ci accingiamo ad ospitare finalmente l’incontro tra i Parchi Transfrontalieri d’Europa. Vi aspettiamo!"

"L’Ente Parco si propone oggi come una realtà rinnovata presente e parte attiva nelle necessità locali, vero motore dello sviluppo economico. Molte le novità e le prospettive per il futuro. In questi due anni, oltre all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, l’Ente ha visto il ricambio generazionale del personale che, se da una parte ha comportato la perdita del prezioso patrimonio di esperienza, dall’altra ha dato la possibilità a giovani preparati e motivati di entrare a far parte del nostro staff” spiega la Presidente delle Aree Protette dell'Ossola, Vittoria Riboni.

“Questi due anni tormentati dalla pandemia -sottolinea- sono stati occasione per fare un 'check up' generale e verificare quali attività portare avanti, quali migliorare e quali iniziative nuove intraprendere. Sicuramente la più grande sfida sarà quella di ritrovare un nuovo modo di dialogare e collaborare con gli Enti locali e il territorio, un processo che richiede molto dialogo e condivisione ma che auspicabilmente darà i buoni frutti sperati in maggiori rapporti di collaborazione e sinergie per i futuri progetti".

Il rapporto è consultabile al link

https://www.areeprotetteossola.it/it/ente-parchi/ufficio-stampa/archivio-news-e-comunicati-stampa/2150-rapporto-delle-attivita-2020-2021