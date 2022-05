Cgil, Cisl e Uil sull'assegno unico per i frontalieri: "Ritardi inaccettabili!"

I sindacati della provincia di Verbania chiedono immediato e concreto intervento dell’INPS nazionale in merito all’elaborazione degli assegni unici per i lavoratori frontalieri e per loro famiglie che sono in totale circa 7mila.

Con l’istituzione dell’assegno unico e universale introdotto dal legislatore dal 1 marzo 2022, i lavoratori frontalieri e le loro famiglie rischiano di dover attendere a lungo il riconoscimento economico a causa dei riflessi non chiariti dall’Istituto in relazione alla normativa comunitaria.

In questo modo si mette in stand-by lo scambio di comunicazione dati, indispensabile per l’elaborazione da parte dell’INPS del Vco. Ne consegue l’impossibilità di erogazione economica della compensazione degli assegni unici.

CGIL, CISL e UIL ritengono che, in un paese con un bilancio demografico preoccupante da anni, è impensabile ed inaccettabile che le famiglie vengano bistrattate, lasciandole in attesa delle poche risorse dedicate a loro supporto.

CGIL

Novara Vco

CISL

Piemonte Orientale

UIL

Novara VCO