Davide Carigi torna a candidarsi alla guida di Beura con la sua lista Insieme per Beura Cardezza e Cuzzego. Carigi non avrà avversari in questa tornata elettorale rispetto al 2017 dove a contendergli il posto di sindaco c'era Virgilio Falcioni. Unico scoglio da superare quindi la soglia del 50% dei votanti.

Ecco i candidati consiglieri: Bacchetta Flora, Mangano Oscar, Minetti Paola, Pinaglia Leila, Piovani Alberto, Quaglio Arianna, Romeggio Massimo, Rossi Angelo, Solaro Simone, Zanetti Adriano.