Nel Vco la prima tappa del roadshow regionale sull'innovazione digitale

Il Road Show organizzato dal Digital Innovation Hub, Competence Center CIM 4.0 e la Fondazione Torino Wireless, partirà proprio dal territorio del VCO. Una notizia che riempie di soddisfazione Unione Industriale del VCO in quanto la nostra provincia è stata scelta per dare il via ad un ciclo di incontri che nei prossimi mesi attraverserà tutto il Piemonte. Una decisione che è stata presa dagli organizzatori in armonia con i temi di cui il road show si fa porta voce, ovvero la transazione ecologica e quella ambientale. In questi ambiti a Verbania esiste un’azienda che rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica e l’attenzione ambientale. Si tratta di Tecnlolab del Lago Maggiore srl, istituto di ricerca che si occupa di realizzare test sui prodotti e di rilasciare le adeguate certificazioni per l’accesso al mercato.

L’ingegnere Michele Setaro, Presidente di Unione Industriale del VCO e titolare di Tecnolab del Lago Maggiore, aprirà il primo appuntamento della manifestazione, che si svolgerà giovedì 19 maggio presso la sua azienda. Sarà l’occasione per presentare alle realtà organizzatrice e ad altri imprenditori ogni aspetto di Tecnolab del Lago Maggiore, dalla storia dell’impresa alle strategie adottate per realizzare lo slancio innovativo che la caratterizza. In seguito, interverranno Ing. Francesco Mosca, Dott. Antonio Guarino, Ing. Paolo Brizzi per parlare di sinergie Regionali DIHP, ToWl e CIM4.0 e di servizi alle imprese. Infine, sarà possibile partecipare ad una visita guidata.

Il ciclo di incontri è stato ideato nell’ottica di offrire agli imprenditori piemontesi l’occasione per condividere i fabbisogni di innovazione e per conoscere i servizi per le aziende manufatturiere ed in particolare per le PMI. Il Digital Innovation Hub, Il Competence Center CIM 4.0 e la Fondazione Torino Wireless si occupano proprio di sviluppare strumenti utili alle aziende per effettuare nel minor tempo possibile un salto in termini di digitalizzazione e innovazione. Si tratta di un’azione necessaria per ogni azienda, per restare al passo con i tempi ed essere in grado di rispondere alle esigenze del marcato.