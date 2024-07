Frana al Sempione: in corso i lavori di sgombero dei detriti

Il maltempo dello scorso fine settimana ha causato ingenti danni anche nella galleria Engi sul passo del Sempione che, a seguito di una frana, è stata interamente travolta dai detriti.

A partire dalla giornata di domenica 30 giugno sono iniziati i lavori di sgombero, per permettere di riaprire la strada il prima possibile. Allo stesso tempo, è in corso una valutazione approfondita delle infrastrutture, per quantificare i danni e verificare il rischio di ulteriori frane. Inoltre, sono in corso i lavori per la posa di ulteriori supporti, per rinforzare la galleria.

La conclusione dei lavori di sgombero è prevista per venerdì 5 luglio. La strada sarà però riaperta soltanto quando sarà possibile garantire la massima sicurezza. Fino alla riapertura, la strada tra la cima del passo e Simplon-Dorf rimarrà interrotta in entrambe le direzioni. I tratti tra Briga-Ried e la cima del passo e tra Simplon-Dorf e Gondo sono invece aperti al traffico.