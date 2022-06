Giornata del Valore Alpini, la Lega accusa le opposizioni di ostruzionismo

Alla quarta seduta d’aula, e dopo decine di ore di infruttuoso dibattito, il Consiglio regionale non ha ancora approvato la proposta di legge 120 per l’istituzione della Giornata del Valore Alpino a causa dell’ostruzionismo delle opposizioni. Il capogruppo della Lega Salvini Piemonte, a nome di tutti i suoi consiglieri, non può quindi che stigmatizzare il comportamento fin qui adottato dalle minoranze, e in particolare dal Pd, da Luv e dal Movimento 4 Ottobre. Partiti che forse interpretano il loro mandato politico come sistematica paralisi dell’attività dell’assemblea legislativa, come questo dibattito ha dimostrato per l’ennesima volta.

Si è cavillato all’infinito su quale data scegliere per l’istituzione della Giornata, si sono fatti continui e francamente incomprensibili riferimenti al fascismo, al nazismo, al militarismo, addirittura alla guerra in Ucraina. Tutti temi che per altro non erano mai emersi durante il confronto in Commissione. Una melina che suggerisce una domanda: ma le opposizioni vogliono celebrare i nostri alpini o preferiscono forse affossare questa proposta per ragioni ideologiche e per una generale avversione per l’uniforme, condivisa magari con i centri sociali e con la parte più radicale del loro elettorato?

Di certo, aggiunge il capogruppo del Carroccio, la maggioranza di cui la Lega è prima forza vuole onorare le nostre Penne Nere e vuole farlo in fretta. Perché un Corpo che ha tenuto alta la bandiera del Piemonte e dell’Italia abbia al più presto un momento che ne celebri il valore. Senza ostruzionismi e senza strumentalizzazioni inutili.