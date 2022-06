''Vogliamo sapere come viene gestita la casa di riposo''

Il sottoscritto Capo Gruppo di minoranza Monti Andrea, a nome dell’intero gruppo consigliare, premesso che la minoranza nonostante le ripetute richieste avanzate nel corso dei mesi non ha ad oggi ricevuto risposte concrete sugli argomenti oggetto della presente interrogazione,

rilevato che e’ nostro diritto avere informazioni “immediate” su cosa avviene all’interno della RISS essendo la medesima a tutti gli effetti gestita dal Comune di Premosello-Chiovenda .

rilevato che il Direttore di Struttura e il Direttore Sanitario sono di fatto dipendenti comunali e che i loro compensi, non da dipendenti pubblici, ma nettamente superiori, trovano copertura con poste del bilancio comunale e pertanto con risorse dei cittadini

osservato che alcuni componenti della maggioranza nel passato hanno criticato la gestione della RISS, anche durante l’emergenza del COVID19, anche con delle affermazioni forti in Consiglio Comunale, nel periodo proprio in cui il Direttore di Struttura era il Dott. Rino Bisca.

dato atto che per i Consiglieri di Minoranza avere informazioni sulla gestione della RISS dovrebbe essere una normale comunicazione puntuale e precisa da parte dell’attuale Responsabile di Servizio, anche attraverso comunicazioni pubbliche al fine di fornire la massima trasparenza in merito a quanto avviene all’interno della struttura.

dato atto che molti cittadini ci chiedono informazioni ed i sottoscritti, seppur amministratori del Comune, risultano privi di informazioni in merito a quanto avviene all’interno della Rissx

accertato che i sottoscritti si riservano di richiedere un sopralluogo in struttura e una audizione del Direttore di Struttura e del Direttore Sanitario della RISS, entrambi retribuiti dal Comune di Premosello-Chiovenda e pertanto tecnicamente dipendenti comunali, se non si avranno in tempi urgenti risposte alle nostre domande al fine di svolgere il ruolo istituzionale di controllo che ci e’ stato assegnato a seguito della nostra elezione a Consiglieri di Minoranza e pertanto non di governo dell’Ente

INTERROGO LE S.V. AL FINE DI CONOSCERE QUANTO SEGUE.

1. Quanti ospiti positivi ci sono alla RISS di Premosello-Chiovenda alla data del 23/06/2022

2. Da quando sono bloccati gli ingressi presso la RISS di Premosello-Chiovenda

3. Quanti ospiti alla data del 23/06/2022 ci sono all’interno della struttura divisi per Nucleo

4. Se sono state riaperte le visite ai parenti e se si, dove avvengono fisicamente e da chi vengono gestite.

5. Quanti infermieri/e operano in struttura alla data del 23/06/2022

6. Se e’ stato ripristinato il turno notturno delle infermiere/i

7. Quanti OSS operano in struttura alla data del 23/06/2022

8. Se vi sono problematiche di copertura dei minutaggi ai sensi della DGR 45/2012 per incrementare gli ingressi e se si, in quali settori (OSS-Infermieri-Ausiliari)

9. Se alla Cooperativa viene riconosciuto il costo del Coordinamento Infermieristico e del Coordinamento OSS e, se si, con quali importi mensili

10. Se all’ufficio amministrativo risulta esserci anche personale della Cooperativa e se si, con quale monte ore mensile e con quale importo.

11. Per quante ore alla settimana e’ presente il Direttore di Struttura Dott. Rino Bisca

12. Per quante ore alla settimana e’ presente il Direttore Sanitario Dott.ssa Angela Di Nardo

13. Chi valuta le proposte di ingresso che provengono da ASL VCO e dai privati e con quale tempistica.

14. Se ci sono liste di attesa tra i privati per entrare in struttura alla data del 23/06/2022

15. Quando e’ avvenuta l’ultima ispezione in struttura della Commissione di Vigilanza e con quale esito. (chiederemo succesivamente mediante l’accesso agli atti la copia del verbale della Commissione accertando l’esistenza o meno di eventuali osservazioni)

16. Se allo stato attuale si registra in struttura carenza di personale tale da impedire il raggiungimento della copertura di tutti i posti letto autorizzati (pari a n°79).

17. Si richiede di segnalarci eventuali criticita’ che la RISS di Premosello-Chiovenda allo stato attuale sta attraversando sotto il profilo gestionale.

18. Si richiede di segnalarci eventuali criticita’ che la RISS di Premosello-Chiovenda allo stato attuale sta attraversando sotto il profilo economico per l’anno 2022.

Si resta in attesa di un cortese riscontro, auspicando che le risposte ci vengano date attraverso una relazione a firma congiunta del Direttore di Struttura e del Direttore Sanitario, esperti del settore socio assistenziale, sicuri che l’amministrazione comunale finalmente ci dia tutte le informazioni che da vario tempo abbiamo richiesto , senza indugi e senza ostruzionismo di sorta, nell’interesse di una corretta informazione e di una eventuale condivisione di problematiche a noi purtroppo sconosciute, che forse impediscono di incrementare i posti letto occupati e di conseguenza le entrate alla RISS, generando un continuo debito come e’ avvenuto anche per tutto il 2021.

All’Ill.mo signor Prefetto che ci legge per conoscenza chiediamo di intervenire a supporto di questa nostra interpellanza, affinché finalmente si possa anche noi, in qualità di consiglieri comunali seppur di minoranza, conoscere come sta venendo gestita la RISS di Premosello-Chiovenda, precisando che le informazioni di cui sopra potrebbero anche essere oggetto di discussione nell’incontro che la Minoranza ha richiesto pochi giorni or sono a Sua Eccellenza il Prefetto del Verbano Cusio Ossola.

Il consigliere capogruppo di minoranza

Andrea Monti