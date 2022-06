Nova Coop: per il triennio 2022-25, confermato presidente Ernesto Dalle Rive

Una cooperativa che mantiene una rotta di navigazione salda anche di fronte alle crescenti incertezze dettate dai rapidi cambiamenti della congiuntura economica e a fattori politico sociali mondiali, impegnandosi a coniugare la difesa del potere di acquisto dei propri soci e consumatori con quella dei volumi e delle quote di mercato possedute.

È questa la fotografia che emerge dalla 33ª assemblea generale di Nova Coop che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione che guiderà la cooperativa per i prossimi tre esercizi, ratificando la lista dei consiglieri indicati dalle assemblee territoriali e approvato il bilancio civilistico e quello consolidato 2021. L’assemblea si è svolta con la modalità della delega del voto al Rappresentante designato.

Il Consiglio di amministrazione di Nova Coop 2022-25 è composto da: Silvio Ambrogio, Erik Barone, Luca Bergamasco, Antonio Borello, Dimitri Buzio, Ornella Caprioglio, Mara Caron, Antonietta Carpinelli, Luca Ciurleo, Armando Costelli, Bruno Crosa, Rossana Dalla Vittoria, Ernesto Dalle Rive, Mario Ferragatta, Sergio Fiorello, Chiara Fornara, Renato Germiniani, Fabrizio Gillone, Elisa Girola, Riccardo Messina, Mario Miranda, Francesco Naggi, Piero Nebbia, Giuseppe Nicolo, Luigi Oddone, Rosa Patrizio, Anna Claudia Pellicelli, Benedetto Perotto, Giuseppina Ida Laura Tancredi, Lucia Ugazio.

Il Cda della cooperativa, nella prima seduta tenutasi immediatamente dopo l’assemblea, ha riconfermato alla carica di presidente Ernesto Dalle Rive ed indicato alla carica di vicepresidente vicario Lucia Ugazio.

Al percorso di confronto sui diversi punti all’ordine del giorno hanno preso parte 25.638 soci di Nova Coop che, dal 7 maggio al 13 giugno hanno potuto esprimere il proprio voto per delega direttamente nei negozi, via mail certificata, fax o con consegna diretta allo studio legale delegato. Rispetto all’anno passato la partecipazione è cresciuta di 2794 votanti (+12%). I nuovi soci che hanno partecipato al voto per la prima volta sono stati 489 (1,9%).

Nova Coop ha chiuso il 2021 con un valore della produzione di 1,078 miliardi di euro e un utile netto di 16,35 milioni di euro. Il bilancio consolidato di gruppo ha registrato un valore complessivo delle vendite consolidate a 1,821 miliardi di euro.

Dichiarazione di Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop:

«I risultati positivi consuntivati dalla cooperativa nel 2021 hanno confermato l’utilità del piano strategico che ha guidato il nostro sviluppo nell’ultimo triennio come strumento di confronto, verifica e rilancio dell’azione della cooperativa in un contesto difficile e incerto, nel quale la pandemia e le sue conseguenze di lungo periodo hanno largamente impattato sull’intero settore della Gdo e sulla sua organizzazione. I nostri obiettivi strategici sono stati costruire l’omnicanalità e affermare la centralità del cliente attraverso una molteplicità di azioni tra loro coerenti e sinergiche. A queste è stato necessario affiancare altre piste di lavoro per cogliere nuove opportunità di mercato, intervenire sulla struttura dei costi ed individuare nuove leve per garantire la sostenibilità della rete di vendita, consolidando e incrementando la fidelizzazione di soci e clienti. Nell’esercizio appena approvato abbiamo scelto di operare una verifica di impairment sul comparto immobiliare operativo come ulteriore elemento nel nostro percorso di trasparenza e rigore delle politiche di bilancio che, da sempre, guida le scelte strategiche del management della cooperativa di fronte alla valuation uncertainty determinata dagli effetti della crisi pandemica. A tutti i membri, confermati o di prima nomina, del Consiglio di Amministrazione, vanno i miei più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di buon lavoro».