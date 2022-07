Azienda Zero, Anaao Assomed chiede un incontro sulla gestione del 118

“La Regione Piemonte, con la legge regionale n° 2 del 25 marzo 2022, ha istituito l’Azienda Sanitaria Zero della Regione. Tra le funzioni a essa attribuite c’è la gestione dell’emergenza-urgenza extra-ospedaliera, ivi compresa l’emergenza-urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112.

Dagli incontri informativi a cui hanno partecipato i nostri iscritti si è appreso che il personale medico afferente al Sistema Regionale 118 rimarrà in carico alle Aziende di appartenenza, ma sarà organizzato e gestito dalla nuova Azienda costituita.

Si è venuti a conoscenza durante questi incontri che ci sarebbe la volontà da parte dell’Azienda Zero di uniformare i trattamenti economici di tutti i dirigenti medici attualmente in carico al Sistema 118 e di riorganizzare le postazioni medicalizzate sul territorio regionale con una possibile variazione delle sedi di lavoro oltre che ad una possibile integrazione con il personale medico dei DEA.

Trattandosi di tematiche che coinvolgono l’organizzazione del lavoro e le retribuzioni della dirigenza medica si chiede la calendarizzazione di un incontro per far luce sulle problematiche su evidenziate ed altre che potranno essere espresse in sede di riunione”.

Così in un comunicato i medici Chiara Rivetti, segretaria regionale Anaao Assomed e Andrea Sarlo, referente Emergenza-Urgenza Anaao Assomed Piemonte.