Crevoladossola cerca di tornare in possesso dell'ex Centro Lapideo

E’ ancora ‘aperta’ in Tribunale la causa con cui il Comune di Crevoladossola sta cercando di rientrare in possesso dello stabile che occupava il Centro Lapideo del Vco, ente fallito da tempo e quindi avviato ad una lunga procedura.

Lo stabile di via Chavez, che in passato era stato anche magazzino e ricovero dei mezzi del comune, era diventato sede del Centro Lapideo, nato con un progetto finanziato dalla Provincia, dalla Regione, da enti e da privati. Scopo? Diventare il polo di riferimento delle imprese locali che cercavano di accrescere la loro competitività sul mercato, erogando servizi reali e allo stesso tempo reperendo risorse da investire in progetti.

Crevoladossola era rimasta proprietaria dello stabile e, ora, dopo il fallimento del Centro Lapiedo, vorrebbe riaverlo indietro.

La vicenda fallimentare ha i suoi tempi lunghi ma l’amministrazione Ferroni non demorde nella speranza di poter riavere lo stabile.

‘’Abbiamo degli arretrati di affitto da prendere ma soprattutto vogliamo rientrare in possesso del capannone – spiega il sindaco Giorgio Ferroni - . La struttura non ci viene data perché all’interno ci sono ancora attrezzature che il curatore delle prima vendere’’