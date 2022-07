Religione, festa e tradizioni all'alpe San Giacomo

Si celebra domenica 24 luglio l’Autani di San Giacomo. Una tradizione tenuta in vita dagli abitanti di Borgomezzavalle, che salgono in processione sino alla montagna che sovrasta il paese. Una tradizione che accomuna Borgomezzavalle a Villadossola, poiché anche dalla città ossolana sono in molto a raggiungere San Giacomo, a 1324 metri di altitudine.

Da Seppiana la processione partirà alle 5,30 mentre anche da Villadossola si salirà a San Giacomo già dalle prime ore della mattina, per una giornata che vede un misto di festa, tradizioni e religione.