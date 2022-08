Accordi di foresta, avviso di consultazione tecnica per la costruzione del bando per i contratti di filiera e di distretto

GAL Laghi e Monti segnala che il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato, il 6 luglio, l’Avviso di consultazione tecnica per la costruzione del bando per i contratti di filiera e di distretto da attivare nel settore forestale.

L’obiettivo della consultazione è duplice: informare il settore in merito alla possibilità di finanziamento dei contratti di filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse che consentano la costruzione di dispositivi di attuazione efficaci.

Per la misura è stato previsto un importo pari a 10 milioni di euro. Di seguito si riporta il link all’avviso pubblicato dal MIPAAF: Mipaaf – Contratti di filiera e di distretto settore foreste (politicheagricole.it)

In particolare, per il settore forestale, è stata individuata tra i potenziali beneficiari anche la rete di imprese denominata “Accordo di foresta” di cui all’art 35 bis della Legge di conversione n 108 del 29 luglio 2021 del D.L. 77 del 31 maggio 2021.

Per maggiori informazioni sull’Accordo di Foresta è possibile scaricare il report di approfondimento al seguente link: “GLI ACCORDI DI FORESTA, UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE FORESTALE NAZIONALE“

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La Provincia del Verbano Cusio Ossola (stante le competenze in campo forestale) in collaborazione con il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola intendono coordinare la raccolta e l’invio al Ministero delle manifestazioni di interesse da parte di aziende agricole e forestali, consorzi, imprese, associazioni e di enti locali proprietari o gestori di superfici forestali che intendono aderire alla consultazione tecnica e approfondire in particolare lo strumento innovativo dell’Accordo di Foresta.

SCARICA L’AVVISO CONGIUNTO DI PROVINCIA DEL VCO E GAL LAGHI E MONTI

SCARICA IL MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno presentare istanza di adesione secondo il format fornito dal MIPAAF di cui all’allegato. La documentazione dovrà essere inoltrata al GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola entro e non

oltre il 23 agosto 2022 esclusivamente mediante posta certificata al seguente indirizzo segreteria@pec.gallaghiemonti.<wbr></wbr>it con oggetto – “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Missione 2.1 – Agricoltura sostenibile ed economia circolare”.

La Provincia del Verbano Cusio Ossola e il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola procederanno all’invio dei moduli di adesione al MIPAAF.