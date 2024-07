"Musica d'estate" si apre con il tradizionale concerto di San Quirico

Si concluderà con il tradizionale concerto la festa patronale della chiesa di San Quirico fuori le mura di Domodossola, che si terrà domenica 7 luglio con la messa solenne alle 11.00 e il canto dei vespri alle 15.00.

Nell’antica chiesa romanica domese, nell’ambito della stagione concertistica 2024 della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, si aprirà la rassegna “Musica d’estate 2024” con il tradizionale concerto di San Quirico, con inizio alle ore 21.00, festeggiando i cinquant’anni di attività della corale di Calice.

La corale di Calice e l’orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario sono affiancate dal soprano Federica Napoletani, dal contralto Candice Carmalt, dal soprano Angela Hyun Jung Oh, da Piero Corvi all’oboe e Manuel Signorelli al clavicembalo. Dirige Manfred Nesti. Musicisti e cantanti eseguono il concerto per oboe, archi e basso continuo di Alessandro Marcello (1673-1747), nella sua versione originale e nella trascrizione per cembalo scritta da Johann Sebastian Bach (1685-1750), il salmo “Confitebor tibi Domine” per soprano, mezzosoprano, alto, archi e basso continuo di Baldassarre Galuppi (1706-1785) e l’Introduzione al “Gloria RV 639” e il “Gloria RV 588” in re maggiore, per soli, coro, orchestra e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678-1741). Il programma è interamente dedicato alle musiche di autori veneziani della prima metà del ‘700.

La rassegna “Musica d’estate 2024” è organizzata in collaborazione con l’Ente di gestione dei Sacri Monti, la città di Villadossola, le parrocchie di Calice, Beura e Villadossola, e con il contributo e il sostegno del comune di Beura Cardezza, della Fondazione Comunitaria del Vco – Ente Filantropico e della Fondazione Crt.