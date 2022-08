Camminata all'Arbola con i Parchi Veglia Devero e della Valle di Binn

“Camminata dell'Arbola” il 28 agosto con le Aree Protette dell'Ossola e il Landschaftspark Binntal. Anche quest’anno il Parco Naturale Veglia Devero ed il Parco Naturale della Valle di Binn organizzano l’annuale escursione transfrontaliera con accompagnamento attraverso i territori dei due Parchi. “L’iniziativa -sottolinea l'Ente di Gestione- vuole rafforzare l’amicizia ed i rapporti tra le comunità alpine del Vallese e dell’Ossola”.

L’escursione ha un costo di 30 euro, per le famiglie con figli under 18 la quota spetta solo ai genitori. I posti sono limitati, le iscrizioni vanno effettuate entro il 24 agosto. In caso di maltempo l'escursione sarà annullata il venerdì precedente (26 agosto). Gli escursionisti verranno avvisati telefonicamente della conferma o meno della camminata.