Federmanager, a Biella si è parlato di turismo e valorizzazione del territorio

Federmanager Biella, il 1 settembre 2022, ha convocato l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio 2021 presso il Circolo Sociale in Piazza Martiri a Biella.

Ospite d’onore il presidente dell’UIB Dott. Giovanni Vietti che ha intrattenuto i partecipanti con un interessante intervento: “Perché sviluppare l’industria Turistica: il valore del Territorio”. All'assemblea era presente anche Ubaldo Uberti, presidente federmanager Novara e Vco.

Il Vice Presidente e Tesoriere Giorgio Righini, dopo aver portato i saluti del Presidente Renzo Penna, non presente per motivi famigliari, espone il bilancio 2021 che chiude con un risultato positivo, soffermandosi sugli obiettivi dell’associazione: implementazione della formazione rivolta ai dirigenti anche tramite l’offerta di pacchetti formativi, coinvolgimento degli associati alla partecipazione ai momenti di incontro promossi per socializzare e confrontarsi, oltre che per condividere argomenti di valore, esposti da personaggi di prestigio del mondo economico, imprenditoriale, culturale.

L’associazione che oggi conta circa 560 dirigenti aderenti, mira ad allargare la platea di partecipanti, rivolgendosi al pubblico più “giovane” ed allo scopo si sta muovendo sui social “Linkedin” a fianco del sito internet tradizionale: una pluralità di soggetti in crescendo, con età, professionalità, conoscenze diverse, possono garantire sinergie importanti per il territorio. Federmanager Biella, in questo periodo di difficoltà dovuti a pandemia, guerra in Ucraina e aumento generalizzato dei prezzi, si è attivata, nei limiti concessi dal bilancio, con numerose iniziative di aiuto. L’assemblea ha approvato il bilancio 2021 all’unanimità.

L’intervento del dott. Giovanni Vietti, ha coinvolto positivamente il consesso, interessato e incuriosito grazie alla presentazione autorevole del relatore; Vietti ha riconosciuto la centralità dell’industria tessile nell’ambito del distretto biellese ed al contempo ha ampliato il campo visivo dando valore anche all’imprenditoria enogastronomica, riportando alla luce la vocazione turistica che il territorio ha sempre avuto. Alcuni esempi sono: il Santuario di Oropa, il Golf Club, il Tracciolino, una biciclettata, una passeggiata in montagna, il Piazzo, Palazzi d’epoca, e perché no lo shopping. Vietti prosegue sostenendo che per avviare il progetto di diversificare le attività produttive, puntando allo sviluppo del Turismo, allo scopo di garantire un futuro al distretto, occorre sensibilizzare tutte le parti impegnate nel disegno a collaborare e fare squadra: aziende, associazioni, pubblica amministrazione. Altro elemento su cui bisogna far leva, per poter decollare, è l’infrastruttura: i collegamenti stradali, ferroviari, la connettività.

L’assemblea interessata e coinvolta, ha risposto alle sollecitazioni di Vietti, facendo moltissime domande; al presidente di UIB è stato fatto un presente di ringraziamento. La serata è proseguita in armonia, accompagnata da una gradevole cena offerta da Federmanager ai soci presenti.