Antrona, assegnata la gestione della “Casa Antica Rovesca”

Assegnata dal Comune di Antrona Schieranco la gestione della “Casa Antica Rovesca”. Lo stabile è stato concesso come casa vacanze per fini turistici ricettivi extralberghieri fino a tutto il 2025 alla ditta antronese Walter Zana. La determina ha stabilito che il canone di concessione è di 2mila euro annuali, definito in sede di gara d'appalto.