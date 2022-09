Un piccolo camoscio “ospite fisso” dei prati intorno a Cosasca

Incurante del rumore del traffico lungo la via Provinciale e della presenza delle persone, un camoscio, da qualche tempo con frequenza quasi giornaliera, scende dalla montagna e sosta per brucare l'erba in un prato in località Casello a Cosasca. L'animale è abitudinario, solitamente arriva nella tarda mattinata. In molti si fermano per ammirarlo e fotografarlo.

La fauna selvatica sempre più spesso raggiunge i prati vicini alle abitazioni e basta fare una passeggiata lungo l'argine del Toce per incontrare le lepri. Alla sera sono sempre più numerosi le volpi e i caprioli che scendono dalla montagna e si avvicinano ai centri abitati.