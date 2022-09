A Crevola lavori di difesa idrogeologica per 180mila euro

Sono in corso importanti interventi di difesa idrogeologica a monte dei borghi di Caddo e Monte. Grazie ai 176.489€ stanziati dalla Regione Piemonte con fondi europei PSR 2014-2020 è in corso di realizzazione un progetto che l'amministrazione di Crevoladossola ha candidato nel febbraio 2020.

Gli interventi sono realizzati al fine di aumentare la stabilità dei versanti e ripristinare il buon scorrimento delle acque piovane superficiali intervenendo anche sulla copertura forestale.

Sono in corso di realizzazione palizzate e tagli selettivi, contestualmente si sta procedendo al miglioramento della percorribilità dei sentieri.Molto ancora resta da fare, ma l’amministrazione comunale sta pianificando una serie di interventi che sono utilissimi per mettere in sicurezza una zona particolarmente fragile come quella di Caddo, che ha in passato subito situazioni idrogeologiche sicuramente preoccupanti.Ringraziamo la Regione, che ha in carico l’onere dell’assetto idrogeologico, per la disponibilità all’ascolto e alla programmazione.

L’amministrazione comunale di Crevoladossola