Hai delle mele? Possono diventare un ottimo succo grazie al progetto SociaaAlp

Una volta nei paesi dell'Ossola erano attive le latterie sociali, i torchi e i forni comunitari. Con questo stesso spirito chi lo volesse può trasformare le proprie mele in succo da conservare per i mesi a venire.

L'Ente di Gestione delle Aree Protette segnala che nell’ambito del progetto SOCIAAALP, Reti Sociali per Agro Ambienti Alpini (attivato grazie al contributo della Fondazione Cariplo) la Cooperativa Sociale Il Sogno, a partire dal mese di settembre 2022, accetta le prenotazioni per la lavorazione di partite di mele -da conferirsi a cura del richiedente- per la trasformazione in delizioso succo, consegnato direttamente in bag-in-box previa pastorizzazione.

“In questo modo molte piante, anche con piccole produzioni a volte 'dimenticate' per le caratteristiche delle mele prodotte, saranno nuovamente curate e ricondotte a produzione. Un patrimonio di biodiversità agricola che aiuterete a conservare” spiegano dai Parchi Ossolani.

Come funziona?

Portate le vostre mele (almeno 50 kg) presso il magazzino della Cooperativa “Il Sogno” in via dell’Industria, 52, previa prenotazione e contatto telefonico al numero 3356468286.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete inoltre contattare gli Uffici dell’Ente Parco (0324 72572), oppure Claudio Minacci, dell’Associazione Fondiaria TERRAVIVA al 3470562450

Quanto costa?

Le vostre mele saranno trasformate in un delizioso, sano (e conservabile) succo naturale di mela, previa sola pastorizzazione, direttamente consegnato in bag-in-box da 3 o 5 litri!

I costi del servizio (offerta di lancio del primo anno) comprensivo della fornitura dei contenitori sono: 4.5 € bag-in-box da 3 lt, 6 € bag-in-box da 5 lt.

Per lavorazioni superiori ai 2 quintali sarà applicato uno sconto di 0.5 € /bag-in-box.

I box, se ben conservati, possono essere reimpiegati con lo sconto di 0,50/box.

Perché il succo di mela?

Perché il succo di mela è una bevanda sana e naturale, ottima sia d’estate che d’inverno e permette di valorizzare le vostre mele conservando profumi, gusti e aromi per diversi mesi.