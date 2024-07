Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

126016 Cooperativa operante nel VCO cerca una persona da inserire nel ruolo di addetto ufficio turistico a Baveno/Feriolo. Orario 16.30-20.00 da lunedì alla domenica con un giorno di riposo. Prestazione occasionale con contratto a chiamata sul mese di luglio.

126014 Struttura socioassistenziale che ospita anziani semi degenti con sede a Miazzina cerca due persone da inserire nel ruolo di addetti alle pulizie e di supporto alle attività degli OSS. Preferibile esperienza in mansione analoga, richiesti profili automuniti o residenti in zona per autonomia nel raggiungimento della sede. Lavoro su turni anche nei weekend.

126013 Concessionaria di moto a Villadossola cerca 1 Venditore/trice. Richiesta conoscenza dei motocicli, buona dialettica e buon uso pc. Preferibile esperienza pregressa nella vendita. Orario full time da lunedì a sabato.

126007 Studio legale di Domodossola cerca 1 impiegato/a amministrativo/a. Richiesto diploma, ottima conoscenza pacchetto Office, buone doti relazionali e organizzative, ottima conoscenza italiano, massima riservatezza e serietà. Contratto da definire in base a esperienza e competenze.

125993 Cantiere nautico a Verbania cerca un addetto al rimessaggio barche da inserire in tirocinio da luglio a ottobre. Età apprendistato, orari flessibili 09.00-12.30 e 14.00-18.30.

125990 Azienda di Verbania che si occupa di vendita di materiale idraulico e termoidraulico cerca un commesso per organizzazione della merce e assistenza ai clienti. Preferibile esperienza pregressa e conoscenza del mondo dell'idraulica. Orario full time, RAL indicativa di 18838,00 €

125976 Bar situato ad Ornavasso cerca un/a barista full time. Servizio ai tavoli, preparazione colazioni e aperitivi. Lavoro su turni 6-12, 12-18, 18-23. Richiesta attitudine al contatto con il pubblico, minima esperienza. Modalità contrattuale da valutare in base al profilo.

125933 Azienda di Villadossola cerca un tecnico/a manutentore di macchine industriali. Gradita esperienza nel settore o disponibilità e buona volontà per imparare. È necessaria buona manualità e conoscenza base di elettronica. Lavoro a tempo determinato per iniziare o apprendistato se profilo junior, lun- ven 8-12/14-18.

125926 Azienda multiservizi di Ornavasso cerca 2 addetti/e pulizie per uffici, condomini, case vacanze e case private. Richiesta pat B, buona volontà e conoscenza italiano. Iniziale contratto a tempo determinato part time, obbiettivo assunzione e aumento ore.

125898 Bar tabaccheria di Verbania cerca un/a barista cameriere/a e addetto/a alla tabaccheria per inserimento a tempo determinato su due turni da lun a ven 05.20-13 o 13:00-19:30, sab 05.20-15.00 o 07.00-19.30 con pausa 2h. Tempo determinato finalizzato all’inserimento stabile.

125888 Azienda tessile a Ghiffa cerca impiegato/a amministrativo/a da inserire in apprendistato. Diploma ragioneria, uso pc, inglese A2/B1, fatturazione, clienti fornitori, inserimento contratti, documenti di trasporto, gestionale primula. Retribuzione 1707,00 eu mensili lorde.

125857 Azienda che opera nel settore lapideo situata a Montecrestese cerca 1/2 operai lapidei. Richiesta esperienza, prestanza fisica, buona manualità e pat B. Preferibile patentino per il muletto. Orari lun-ven 8-12/13.30-17.30 più eventuali straordinari.

125831 A zienda di Ornavasso che si occupa di lavorazioni metalliche cerca 1 FRESATORE. Richiesta esperienza pregressa, lettura del disegno tecnico e autonomia nella gestione del lavoro. Orari da lunedì a venerdì 8.00-12.00/13.00-17.00. Retribuzione a partire da 1500€.

125794 Azienda che produce manufatti artigianali nel Canton Vallese, Brig-Glis, cerca 1 addetto/a segreteria con funzioni anche commerciali; si richiede buona dialettica per promozione dei prodotti, conoscenza italiano, tedesco e francese ad un livello A2/B1. Si propone contratto full time, fisso di circa 2000,00 Fr più provvigioni. Requisiti indispensabili Diploma o Titolo superiore, uso pc, autonomia negli spostamenti.

125786 A zienda leader nella produzione di piani cucina e top bagno situata a Piedimulera cerca 1 rifinitore a mano e 1 addetto/a alla macchina da taglio ad acqua. Richiesta buona manualità e uso base del pc, preferibile esperienza pregressa.

125671 Agenzia Assicurativa di Verbania ricerca un/una segretaria addetta al front end. Accoglienza clienti, gestione agenda appuntamenti, preventivi. Ottimo uso PC, propensione al contatto con il cliente. Tirocinio più apprendistato. Full Time 8.30-12.30/14.30-18.00 da lunedì a venerdì

125668 Banco alimentare specializzato nella vendita di prodotti tipici ricerca un/una commesso/a di banco per la vendita ai mercati del sabato a Laveno (7-17) e Cannobio la domenica (7-15). Contratto determinato p.time

125670 Negozio alimentare di Cannobio ricerca un/una commesso/a addetto alla vendita di prodotti enogastronomici locali. Da mercoledì a domenica dalle 9.00-18.00. Tempo determinato 8 mesi

125631 Bar dell’Isola Bella ricerca un/una BARISTA sia addetto/a alla preparazione aperitivi, caffè, snack sia servizio ai tavoli. Gestione cassa. Contratto stagionale orario 11.30-16.30 con un riposo settimanali

125624 Azienda alimentare di Verbania ricerca un addetto/a alla sicurezza in affiancamento al RSPP laureato in Ingegneria Ambientale per un percorso d’inserimento formativo. Full time, lun venerdì 8-17. Mensa interna

125616 Carrozzeria situata ad Omegna cerca due persone da inserire in organico in modalità full time a tempo determinato per tre mesi, con obiettivo inserimento stabile. Richiesta esperienza nel settore, patente B

125612 A zienda situata a Gravellona Toce che si occupa di trasporto merci e logistica cerca un autista di bilico/autotreno. Richiesta patente CE+CQC merci, disponibilità alle trasferte, serietà e affidabilità.

125591 Rifugio località Craveggia cerca due cameriere/i di sala part-time, orario 10.30/15.00 servizio solo diurno, contratto stagionale. Stipendio di circa 900/1100,00 mensili. Si richiede buona volontà, serietà e autonomia negli spostamenti.

125524 Azienda di Verbania che si occupa della produzione e commercializzazione di manufatti pubblicitari cerca un/a operatore/trice alla produzione di manufatti pubblicitari. Richiesta età per apprendistato (18-29), flessibilità, autonomia raggiungimento sede, buone doti organizzative e comunicative.