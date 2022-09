Un webinar sulle priorità infrastrutturali per il sistema economico piemontese

Si terrà il prossimo 29 settembre, dalle 11 alle 13, il webinar “Le infrastrutture per il sistema economico piemontese” organizzato da Unioncamere Piemonte e dalle Camere di commercio regionali con il supporto tecnico di Uniontrasporti.

Unioncamere Piemonte e Uniontrasporti hanno lavorato in sinergia con l’obiettivo di confermare il ruolo attivo del sistema camerale al disegno di una strategia di medio-lungo periodo sullo sviluppo infrastrutturale. Questo evento rappresenta l’avvio di un percorso di condivisione con gli attori chiave che operano sul territorio.

Il webinar, moderato dal Segretario Generale di Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino, sarà l’occasione per presentare il “Libro Bianco delle priorità infrastrutturali del Piemonte”. Il documento restituisce una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie al sistema imprenditoriale per superare la crisi in atto e recuperare competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Dopo i saluti introduttivi di Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere Piemonte, e la Presentazione del Libro Bianco del Piemonte a cura di Antonello Fontanili (Direttore Uniontrasporti) e Roberta Delpiano (Project Manager, Uniontrasporti); Sarah Bovini, Responsabile Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte, interverrà con un Focus sulla domanda logistica del manifatturiero piemontese.

Ezio Elia (Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, Regione Piemonte) prenderà poi la parola per un aggiornamento sul Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti in Piemonte, mentre Luca Zanetta (Responsabile BUL e 5G, Uniontrasporti) e Laura Morgagni (Direttore Fondazione Torino Wireless) affronteranno il tema “Focus BUL e 5G”.

Concluderà i lavori l’Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Piemonte.

L’incontro sarà un momento privilegiato per gli stakeholder per riaffermare come le infrastrutture rappresentino un’opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema economico regionale nell’ambito del sistema paese.

L’appuntamento rientra in un “Roadshow camerale” sui temi infrastrutturali che coinvolge i territori regionali aderenti al Programma Infrastrutture promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020. L’iniziativa corona una serie di eventi territoriali che, attraverso la concertazione con il sistema imprenditoriale e la collaborazione delle Camere di commercio piemontesi, hanno animato il confronto sul tema delle infrastrutture materiali e digitali, con una visione centrata sul territorio regionale.

L’evento si svolgerà online.