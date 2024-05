Con "Parole di Storia" alla scoperta del marmo di Candoglia giunto a Milano

Continuano gli appuntamenti con “Parole di Storia”, il ciclo di conferenze organizzato da Acoi (Associazione Culturale Ossola Inferiore) per celebrare i suoi primi 30 anni dalla sua fondazione. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 11 maggio alle 18.00, come sempre al Castello di Vogogna, con la conferenza “Il marmo di Candoglia e Ornavasso: dall’Ossola al duomo di Milano” di Clara Moschini.

L’incontro ha lo scopo di ripercorrere la storia del duomo milanese a partire dal 1387, quando Gian Galeazzo Visconti fonda la Veneranda Fabbrica del Duomo. Il nuovo Signore della città vuole una cattedrale di quel bel marmo bianco-rosato, deve stupire e distinguersi nella città tutta rossa di mattoni, deve diventare il simbolo del suo potere. Si allestiscono così due cantieri paralleli: quello di Milano e quello alle cave di Candoglia. Inizialmente si chiamano a collaborare maestranze Campionesi. I marmi delle cave di Candoglia e anche, come si vedrà, di Ornavasso raggiungono Milano, attraverso le vie d’acqua naturali (fiume Toce, Lago Maggiore, Ticino) e successivamente percorrono le vie d’acqua artificiali del Naviglio Grande e della cerchia interna dei Navigli. Un’intera montagna si sposta nel cuore di Milano.