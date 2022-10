Raduno Walser ad Ornavasso, dalla Regione 135mila di contributi in due anni

“La difesa e la valorizzazione delle tradizioni locali è nel dna della Lega, oltreché uno dei nostri punti forti programmatici da sempre. Il Walsertreffen in corso di svolgimento a Ornavasso rappresenta un importantissimo momento di incontro per centinaia e centinaia di persone provenienti dalle comunità Walser che gravitano attorno all’arco alpino. Un grande raduno a livello internazionale, cui tutti noi guardiamo con estremo interesse valutato che promuove e preserva una cultura ricca di mille sfaccettature, mettendo in risalto i costumi e il folklore di una tradizione che si è conservata nei secoli”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, commentando la festa Walser in bassa Ossola, una manifestazione straordinaria resa possibile grazie al patrocinio e al contributo della Regione Piemonte, che si è impegnata economicamente grazie all’attuale amministrazione a trazione Lega, per complessivi 135mila euro: 47 mila euro per l’attività preparatoria al 2021 e 88mila per il 2022.