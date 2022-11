Il Consorzio forestale Antigorio Divedro Formazza e il sistema di gestione sostenibile.

“Il Consorzio Forestale Andifor ha recentemente proceduto al riesame annuo del suo sistema di Gestione Forestale Sostenibile che riguarda circa 17.000 ettari di proprietà boschive, prevalentemente pubbliche, che gestisce.

Si tratta di un passaggio necessario che partendo dalla valutazione della efficacia e della adeguatezza della propria operatività vuole individuare le opportunità di miglioramento della gestione.

Dotatosi della certificazione PEFC-Italia nell’anno 2019, il Consorzio opera, utilizzando fondi europei e regionali, secondo i criteri della Gestione Forestale Sostenibile (PEFC-Italia-1001-1) che comprendono un programma annuale di verifiche ispettive.

Il risultato dell’esame è stato positivo sia per la verifica dello stato di raggiungimento degli obiettivi nell’ambito del programma di miglioramento sia relativamente alla conformità delle prescrizioni legali e delle dovute attività di sorveglianza.

Lo stato di avanzamento e l’adeguatezza agli standard del PEFC-Italia delle attività intraprese per il miglioramento ambientale e per lo sviluppo economico e sociale hanno certificato l’efficacia dell’azione del Consorzio per la valorizzazione dei boschi e di conseguenza del territorio.

L’impegno costante del Consorzio nel perseguire il valore aggiunto reso possibile dalla certificazione PEFC ha consentito di accedere, tra finanziamenti e contributi, ad un importo vicino al milione di euro che, con soddisfazione di chi ha creduto nel Consorzio Forestale, ha potuto essere messo a disposizione dei Soci”.

Così in un comunicato il presidente del cda e dell'assemblea consortile del Consorzio Arturo Lincio.