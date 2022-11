Torta frangipane, ricetta golosa e profumata ideale per accompagnare una buona tazza di tè

Il Ristorante didattico “Inizio” dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola vi propone questa settimana la ricetta della golosa e profumata Torta frangipane, ideale per accompagnare una buona tazza di tè.

Le origini del nome “frangipane” non sono certe: una delle ipotesi porta al cognome del conte Cesare Frangipani che sembrerebbe aver condiviso questa ricetta con Cate-rina De’ Medici durante una sua visita in Francia. Secondo un’altra ipotesi, l'origine del-la frangipane sarebbe da ricollegarsi a Giacoma de Settesoli († 1236), giovane vedova del nobile romano Graziano di Frangipani, Signore di Marino. Amica di San Francesco, era solita donargli dolci alle mandorle.

Per 8-10 porzioni vi occorrono: 200 gr di mandorle, 200 gr di burro, 200 gr di zucchero a velo, 80 gr di farina, 200 gr di uova intere. Per la frolla: 500 gr di farina, 250 gr di burro, 200 gr di zucchero, 7 tuorli, 1 uovo intero, scorza grattugiata di 1 limone. Q.B. di confettu-ra di albicocca.

Procedimento:

Frolla

Preparare la pasta frolla mescolando prima burro morbido e farina e aggiungendo poi zucchero, uova e buccia di limone. Impastare brevemente e far riposare coperta in frigorifero.

Frangipane

Preparare la crema frangipane come segue: montare con l'aiuto di un'impastatrice planetaria il burro con la farina di mandorle e lo zucchero a velo. Aggiungere le uova e la farina e continuare a montare finché non otterrete una crema soffice e soda. Foderate di carta forno una tortiera del diametro di 24-26 cm. Tirate la pasta frolla col mattarello fino ad uno spessore di circa 4 mm e foderate la tortiera fino al bordo. Rimuovere la pasta frolla in eccesso e preparate con la rimanenza delle striscioline che faranno da decorazione sulla torta prima di cuocerla. Spalmare la frolla sul fondo della tortiera con della confettura di albicocca (o altra frutta se la preferite) e riempire con la crema frangipane. Distribuite bene la crema con l'aiuto di una spatola e decorate con le strisce di frolla formando dei rombi in superficie.

Preriscaldare il forno a 175° se il forno è ventilato o 180° se fosse statico. Cuocere per 15 minuti e in seguito abbassare un po' la temperatura e continuare per altri 15-20 minuti.

Verificare la cottura con uno stuzzicadenti e lasciare raffreddare. Posizionare la torta su un piatto di portata e spolverizzare di zucchero a velo. Servire con una salsa alla vaniglia o semplicemente con una tazza di tè.

Alla prossima ricetta!

Info e contatti

inizio@alberghierorosmini.it www.alberghierorosmini.it

www.facebook.com/alberghierorosmini

www.instagram.com/alberghierorosmini