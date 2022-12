Il Ristorante didattico “Inizio” dell’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola vi propone questa settimana la ricetta di uno stuzzichino sfizioso: Fish cake di trota, purea di piselli e maionese alla curcuma, rielaborazione del classico fish & chips, una delle specialità più note del Regno Unito, dapprima pasto delle classi lavoratrici e poi street food d’eccezione ricercato da turisti e golosi.

Per 4 porzioni vi occorrono:

- fish cake: 200 g polpa di trota, 50 g patate schiacciate, 40 g pane grattugiato, 40 g panna, sale pepe, 10 g scalogno tritato, qb scorza limone grattugiata, qb prezzemolo tritato, piselli, olio evo

- purea di piselli: 100 g piselli, 10 g aglio, qb sale, pepe, qb olio evo

- maionese: 100 g maionese, 10 g scalogno tritato, qb curcuma, qb pepe - olio per friggere

Procedimento:



Fish cake

Frullare la polpa di pesce, aggiungere le patate cotte schiacciate, il pane grattugiato, la panna e condire con prezzemolo, scalogno, scorza di limone, sale e pepe. Lasciare ri- posare in frigorifero per circa 15 minuti e dividere il composto in 4 parti. Formare del- le piccole polpettine, impanare e friggere in olio.

Purea di piselli

cuocere i piselli in acqua salata, raffreddare. Frullare i piselli aggiungendo aglio, sale, pepe e olio evo.

Maionese alla curcuma

incorporare alla maionese lo scalogno, la curcuma e un pizzico di pepe.

Impiattare creando una corona alternando le due salse, adagiare al centro la fish cake e decorare con pomodorini, erbette e patate chips.

Alla prossima ricetta!