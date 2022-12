Università, l'ossolano Stefano Cassani si aggiudica il premio America Giovani

Il giovane ossolano Stefano Cassani ha ricevuto il premio "America Giovani" della Fondazione Italia Usa, che premia i migliori neolaureati di Italia.

La cerimonia di consegna delle pergamene ai 1000 nuovi laureati selezionati si è svolta presso l'auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Cassani, laureato in scienze politiche e relazioni internazionali e scienze delle pubbliche amministrazioni presso l'università degli studi di Pavia, con una tesi sull'analisi di tre importanti Smart Cities in Italia, ha anche vinto una borsa di studio per il master in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy" promosso e finanziato sempre dalla Fondazione Italia USA.