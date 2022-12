Quasi mezzo milione di euro per potenziare l'argine destro del Toce

Quasi mezzo milione di euro per potenziare l’argine destro del fiume Toce, quello verso Domodossola. La giunta domese ha approvato lo studio di fattibilità per questo intervento dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile aveva approvato i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguente degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020. All’ amministrazione comunale domese arriva dunque un contributo di 480.000 euro per la ricostruzione, con potenziamento, della berma dell’argine destro del Fiume Toce.