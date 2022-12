Parcheggio di via Città di Lima, da martedì si getta la ghiaia

Da martedì 27 sono previsti i lavori per la posa della ghiaia nel nuovo parcheggio ricavato in uno dei due campi da calcio del Collegio Rosmini.

Da martedì mattina, fino alla fine dei lavori sarà vietato parcheggiare sul lato sinistro entrando nel parcheggio da via Città di Lima. Nei giorni successivi si getterà la ghiaia anche nell'altra metà del parcheggio.

Il nuovo parcheggio è stato realizzato nei mesi scorsi per dotare l'area di posti auto dopo che sono stati tolti quelli di via Rosmini e quelli di via Borgnis. Ad oggi grazie a questo nuovo parcheggio, cui si aggiungono i posti auto del posteggio di via Borgnis, la zona di via Rosmini dispone di oltre 35 parcheggi in più rispetto al numero precedente.