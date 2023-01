Scoprire la Francia on the road: dove andare con la tua auto

Un’ottima meta per chi intende approcciarsi per la prima volta all’esperienza del road trip è sicuramente la Francia. Tantissime città interessanti da vedere e strade ben segnalate e facilmente percorribili la rendono ottima per coloro che amano viaggiare in auto e godersi il meglio di una nuova meta ai propri tempi. Per un road trip perfetto ovviamente ci vuole anche un noleggiatore perfetto ed è per questo che vi consigliamo Auto Europe. Auto Europe è un intermediario che vi aiuterà a trovare l’auto a noleggio adatta alle vostre esigenze di viaggio in Francia: vi basta visitare il sito, inserire le date di ritiro e riconsegna insieme al luogo e il sistema di prenotazione vi presenterà subito le tariffe, le auto e i noleggiatori disponibili. Potrete anche inserire delle coperture e degli extra, come seggiolino, gps etc. Se state progettando un road trip potrete anche decidere di ritirare l’auto in un posto e restituirla in un altro. Noterete che su Auto Europe le sedi dove ritirare la vostra auto in Francia sono tantissime, sia in città che in aeroporto che in stazione. Se doveste avere ulteriori domande sulle modalità di noleggio, non dovrete far altro che chiamare l’assistenza che sarà felice di assistervi. Detto ciò, per ispirarvi ecco alcuni suggerimenti sui migliori percorsi in auto da fare in Francia.

Se partite dal nord Italia sarà molto semplice raggiungere la bellissima e rinomata Riviera Francese. La vostra prima tappa potrebbe essere la lussuosa Monte Carlo, un misto di casinò, boutique dei più famosi stilisti e numerosi musei ed edifici storici, Monte Carlo è anche una nota arena di Formula 1, di festival e tornei di tennis. A pochissima distanza da Monte Carlo c’è Nizza, una città non molto grande ma amata da turisti di tutto il mondo per il suo clima perennemente mite, la bellezza dei suoi panorami sul mare e le sue spiagge. A circa 1 ora e mezza di macchina da Nizza sorge un’altra meravigliosa e altrettanto famosa città, St Tropez, che come Nizza e tutti gli altri luoghi della Riviera, è rinomata per la sua abbondanza di spiagge e per offrire una vacanza di tutto rispetto a chi ha solo voglia di rilassarsi.

La Francia è un Paese davvero sfaccettato per cui, se state cercando una meta più avventurosa e più culturalmente stimolante vi suggeriamo di scoprire la valle della Dordogna, per poter ammirare castelli, paesi medievaleggianti e vigneti. A Tulle potrete respirare aria di autentico medioevo semplicemente girando per le sue strade e osservandone i riferimenti nella sua magnifica architettura. A nord potrete ammirare Clermont-Ferrand, una delle città più antiche della Francia e notevole centro culturale. Particolarissima città dal punto di vista geografico, perché circondata da vulcani spenti, per cui molti dei suoi edifici storici furono costruiti con rocce vulcaniche nere, tra cui la cattedrale di "Notre-Dame-de-l'Assomption". La città più famosa della Dordogna è però Bordeaux, molto amata per le colline verdeggianti che la circondano e per i suoi generosi vigneti, infatti è un’ottima meta per coloro che vogliono sperimentare la Francia anche nei suoi sapori.





Se invece vi trovate nella classica Parigi, dopo aver ammirato i capolavori del Louvre, visto la città dall’alto della Tour Eiffel e ammirato le bianche cupole della chiesa del Sacro Cuore, vi consigliamo salire in macchina e di non perdere le zone ad essa circostanti. Dai villaggi alle cattedrali gotiche della regione della Piccardia ai vigneti dello Champagne, non fermarvi solo alle attrazioni più famose vi ripagherà senz’altro con tutto il fascino che solo un Paese importante come la Francia sa donare ai suoi visitatori.

Bon voyage!