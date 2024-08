Le firme raccolte per non far partire i frati della Cappuccina saranno consegnate a Roma

Le firme raccolte per non far chiudere il convento dei frati Cappuccini di Domo saranno consegnate al Padre Generale dei frati minori di Roma.

Lo annuncia Germano Bacchetta, ex ragazzo della Casa del Fanciullo e del Treno dei Bimbi, che fin da subito si è mobilitato insieme ad altri per impedire in qualche modo la chiusura del convento e di tutto ciò che gravita intorno ad esso. “Ci si sente demoralizzati e allo stesso tempo molto dispiaciuti, il pensiero che un posto così speciale possa chiudere è veramente dolorosissimo. Il villaggio rappresenta per molti di noi ex compagni di collegio e della colonia estiva, un ricordo prezioso di libertà e di crescita personale, quel patrimonio così irrinunciabile, che ha lasciato un’impronta indelebile nelle nostre vite e a cui non si può in ogni caso rinunciare, per questo motivo deve continuare il suo viaggio” spiega Bacchetta.

“Anche qua da noi in Ticino questo villaggio è molto conosciuto, non per altro la televisione svizzera ha trasmesso tramite il suo telegiornale, uno speciale dal titolo 'Nel treno dei Bimbi non si dorme più per forza' dedicato interamente a questo villaggio che sembra effettivamente uscito da una fiaba e che ha radici molto profonde. A seguire recentemente anche il prezioso docufilm Figli Proibiti di Mariano Snider dove alcune scene sono state girate interamente attorno alla Cappuccina di Domodossola e il mitico Treno dei Bimbi di Osso di Croveo, per poi essere ritrasmesso in prima serata anche sulla televisione locale Vco Azzurra” continua Germano Bacchetta.

Il comitato spontaneo nato dopo l'annuncio della chiusura del convento e della partenza dei frati che lasceranno Domodossola nell'estate 2025, il prossimo 11 settembre tenterà anche la strada romana per impedire tutto questo. “Consegneremo le firme raccolte al Padre Generale dei frati minori di Roma, lo facciamo per impedire il trasferimento di questi frati che fanno parte ormai della storia di Domodossola e del suo popolato quartiere Cappuccina, fondato da Padre Michelangelo nel 1953” spiega Bacchetta.