La Cestistica batte la Vox Ornavasso 76 a 51

La notte di Ornavasso si colora di granata. Il derby tra Vox e Cestistica è stato monocolore: dominio totale della squadra di coach Marchi, che ha schiantato gli avversari con un nettissimo 76-51. Partita mai di fatto in discussione: dopo un inizio con le polveri bagnate, Domo ha cominciato a macinare gioco e punti, prendendosi subito un vantaggio in doppia cifra che ha aumentato nel secondo tempo fino al più 25 finale. Trascinatore e leader indiscusso Alberto Frank: 40' sul parquet per lui, con 29 punti, 6/7 da due, 2/4 da tre e precisione quasi assoluta dalla lunetta. " Una delle migliori partite dell'anno da parte dei ragazzi: un derby è sempre un derby, averlo vinto con queste proporzioni è indice di maturità,solidità e qualità. Bravi tutti, nessuno escluso: altra vittoria di gruppo, con alcune individualità, Frank su tutti, che sono state superbe. Ora chiudiamo la stagione con Novara e poi a Omegna, poi faremo i conti- l'analisi di Marchi