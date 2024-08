La Vigezzo: arte, cultura e tradizioni nella "Valle dei Pittori"

Storia, tradizioni, arte e cultura. La Valle Vigezzo, ovvero “la Valle dei Pittori”. Questa suggestiva vallata ossolana è nota infatti proprio con l’appellativo di “Valle dei Pittori” per essere stata la terra natia di tanti artisti. Santa Maria Maggiore è sede della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, vero scrigno dei tesori artistici della “valle dei pittori”. L’elegante edificio ottocentesco, recentemente ampliato e ammodernato, racchiude un vero e proprio tesoro artistico e propone periodicamente corsi di pittura, disegno, fumettistica e intaglio su legno. Sempre a Santa Maria Maggiore vi è anche la Casa del Profumo, che rende onore alla storia dell’Acqua di Colonia, nata proprio a Santa Maria Maggiore.

Il percorso espositivo multimediale della Casa del Profumo Feminis-Farina, inaugurato nella primavera 2018, completa il polo museale di Santa Maria Maggiore, già parzialmente aperto nel 2016, e mira ad omaggiare due grandi emigranti vigezzini e, al tempo stesso, a celebrare la nascita e la vera storia dell’Acqua di Colonia. La formula dell’Acqua di Colonia fu ideata da Giovanni Paolo Feminis, originario di Crana, oggi frazione di Santa Maria Maggiore, ed emigrato in giovanissima età a Colonia. L’Aqua Mirabilis, nata come essenza lenitiva riconosciuta per le sue proprietà medicamentose, divenne in seguito profumo assai ricercato in tutto il mondo. Importante, per il successo dell’Acqua di Colonia, fu l’amicizia e il sostegno del mercante Giovanni Maria Farina, anch’egli di Santa Maria Maggiore ed emigrato a Maastricht, che ne seguì la commercializzazione. La forza inventiva e l’intelligente pragmatismo dei due vigezzini hanno così contribuito a divulgare l’Acqua di Colonia, e il nome della Valle Vigezzo, nel mondo. La Casa del Profumo offre un coinvolgente percorso espositivo multimediale e multisensoriale, una deliziosa serra ospitata nel Giardino degli aromi e un elegante punto vendita dedicato all’Aqua Mirabilis attendono i visitatori nella centralissima piazza Risorgimento. Al piano superiore trova invece sede il Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo che nel 2022 ha festeggiato i suoi primi cento anni di vita.

Sempre sulla centralissima piazza Risorgimento, il salotto del paese, s’affaccia invece il Vecchio municipio, trasformato in centro culturale, che ospita mostre ed esposizioni.

Ma tutta la Valle Vigezzo, più in generale, è uno scrigno d’arte e cultura, con Malesco che ospita, tra l’altro, l’Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini. Oppure Druogno, con l’ex oratorio di San Giulio, trasformato in biblioteca. E ancora: Villette, con il museo dell’arte contadina “La Ca’ di feman da la piazza”; Craveggia, con il Tesoro dei Re di Francia, un patrimonio di antichi paramenti religiosi, liturgici e quadri preziosi di ambito sacro; Re, con il Santuario della Madonna del Sangue e la ricca collezione di ex voto; Toceno con l’antico forno comunitario “Thomà”.