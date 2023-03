Elezioni a Bognanco, Danilo Failla sfida Mauro Valentini

A maggio, i cittadini di Bognanco saranno chiamati alle urne per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale.

Dopo cinque anni trascorsi all’opposizione, Danilo Failla si ricandida, con l’appoggio della lista “Io vivo Bognanco”, una squadra parzialmente rinnovata, che condivide con lui un’idea di amministrazione volta alla valorizzazione della valle e al sostegno ai cittadini.

“Anche se in minoranza, abbiamo lavorato dietro alle quinte con il solo obiettivo della tutela del bene comune, senza timore di dire la nostra, di proporre e suggerire. Per esempio ci siamo impegnati per potenziare e regolarizzare la riscossione dell’IMU. Riguardo al parcheggio del Torno, invece, seppur fiduciosi nella sua prossima realizzazione, nutriamo qualche dubbio sulla stabilità geologica del luogo e sul numero di posti auto, insufficiente a coprire il fabbisogno della frazione.”

“La valle ha bisogno di fatti concreti” – prosegue, “Il ripopolamento può avvenire soltanto attraverso interventi che richiamino nuovi residenti e mantengano gli attuali: prima di tutto provvedimenti e aiuti per gli anziani, la cui quotidianità, in valle, può essere ostacolata da svariate difficoltà; poi, politiche giovanili e per le famiglie, incentivi per il riscaldamento, agevolazioni nei trasporti pubblici, investimenti sulla sicurezza delle strade, più servizi, come un punto raccolta del verde o il trasporto in discarica di rifiuti ingombranti, anche dalle frazioni. Un altro fattore rilevante è il lavoro: la creazione di opportunità professionali collegate al turismo e a un utilizzo flessibile e multiforme del Centro Polifunzionale, che, ad oggi, non viene sfruttato nelle sue potenzialità.”

La lista “Io vivo Bognanco” si fa promotrice di un turismo nuovo: lento ed ecosostenibile, che si svincoli dalla “gita della domenica”, per articolarsi su proposte di più giorni legate ai viaggi d’istruzione scolastici, ai progetti naturalistici e culturali con scuole e associazioni, ai cammini, al trekking e agli sport montani; uno sviluppo turistico che operi in sinergia con le associazioni, portavoce di storia e tradizioni, per la promozione culturale e il rafforzamento delle reti sociali.

Un obiettivo è quello di valorizzare e pubblicizzare la Via Stockalper, in modo che affianchi l’attuale percorso divedrino e consenta l’affluenza dei camminatori in valle.

Il turismo poggia le sue basi sul territorio: l’amministrazione comunale deve impegnarsi anche nel recupero del patrimonio rurale, dei terrazzamenti e dei percorsi che collegano le frazioni, sia nella bassa, che nell’alta valle.

Rispetto alla possibile futura unione con Domodossola, la lista avanza dei dubbi: i fatti parlano chiaro, al momento si evidenzia una trascuratezza nei confronti delle frazioni del capoluogo ossolano, che vede le proprie sostanze concentrate nella cura e nella manutenzione del centro cittadino. Bognanco oggi necessita di tutte le forze possibili per una sua rinascita, forze che può trovare nella propria autonomia, oltre che nell’ascolto attivo e partecipato delle esigenze dei residenti.