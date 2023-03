“Premio Marchetti” CNA Piemonte Nord lancia il concorso per i giovani imprenditori

CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord organizza un nuovo concorso rivolto ai giovani imprenditori, intitolato ad Alfredo Marchetti, colui che ha fondato della CNA di Novara nel 1967 e ne ha ricoperto il ruolo di presidente fino al 1980. La persona che ha costruito le fondamenta della CNA Piemonte Nord. Marchetti è scomparso nel luglio del 2021, all’età di 98 anni. Fino a quando la salute glielo ha permesso ha continuato a seguire l’attività dell’Associazione.

Melissa Gambaro, presidente CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord, che nel 2017 era stata tra i vincitori del concorso CHE IMPRESA FARE IMPRESA, spiega che “Alfredo Marchetti era un uomo con lo sguardo rivolto al futuro, pronto ai cambiamenti, che ha sempre affrontato con grande coraggio nella sua vita professionale e associativa. Queste sono le caratteristiche che andremo a ricercare nei giovani imprenditori e nelle giovani imprenditrici, per premiarli e aiutarli a valorizzare le loro qualità. Marchetti è stato un esempio di grande impegno nella nostra Associazione e un testimone di quei valori che, attraverso il concorso, vogliamo avvicinare alle giovani generazioni di imprenditori”.

“L’iniziativa è il nostro modo per sostenere e valorizzare le giovani imprese – spiega Lorenzo Bontempi, responsabile CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord - cercando anche di stimolare una competizione positiva tra loro. E’ rivolta alle imprese che hanno la propria sede legale nelle province di Novara, Vercelli e VCO, iscritte in Camera di Commercio dal 1° gennaio 2018, che non superino i 50 dipendenti, con il titolare o almeno uno dei soci che non abbia ancora compiuto 40 anni di età al momento della presentazione della candidatura. Le imprese verranno selezionate da una commissione di esperti, nominata dalla Direzione CNA Piemonte Nord, e dovranno rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti: sostenibilità ambientale, sostenibilità aziendale, sostenibilità sociale e innovazione”.

Il regolamento del concorso, completo di scheda di adesione, sarà disponibile sul sito cnapiemontenord.it