L'ex area Sisma passa alla società Idroelettriche Riunite

Visto che l’attività principale della Idroelettriche Riunite è la produzione di energia ha senso l’acquisizione dell’area in centro a Villadossola dove produrre sempre energia elettrica attraverso soprattutto di pannelli fotovoltaici. Un nuovo impianto di energia rinnovabile che, seppur non oggetto di finanziamento, si colloca all’interno della missione 2 del PNRR “rivoluzione verde e transizione ecologica”. In pratica si tratterà di un impianto a terra, della potenza di 7 Megawatt.

Operazione per la quale l’amministrazione comunale ha ottenuto una compensazione con la sistemazione delle aree limitrofe all’ex stabilimento: da via Valdrè e via Sempione più la realizzazione di una pista ciclabile e marciapiedi, ma nella convenzione si legge che ''il contributo è da intendersi una tantum e che la società non potrà essere chiamata a corrispondere alcun importo ulteriore per imprevisti di qualunque natura si dovessero verificare, né per far fronte a varianti di alcun tipo, né per qualsiasi ragione''.