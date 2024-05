Torna Bimbimbici a Domodossola

Appuntamento domani, sabato 11 maggio alle 16.30, in piazza Mercato: torna infatti Bimbimbici, l'allegra pedalata organizzata da Fiab Vco Bici in città con la collaborazione di Pro Domodossola e dei circoli didattici cittadini, oltre dell'IC Casetti. In tutta Italia sabato 11 e domenica 12 maggio si svolgerà la manifestazione nazionale Bimbimbici per sensibilizzare sull'uso di questo mezzo di trasporto ecologico.

A Domodossola dunque l'appuntamento è per sabato pomeriggio: una pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine, rivolta principalmente ai giovani e giovanissimi ma aperta a tutti i cittadini. Un'opportunità per pedalare insieme e fare festa per tutti coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere un momento sostenibile. Al rientro dalla pedalata, merenda per tutti i bambini.