Un dolce dedicato a tutte le mamme realizzato dal pasticcere domese Fabio Tisti

La Festa della Mamma, quest’anno prevista per il 14 maggio, è alle porte. Una nuova occasione per stare in famiglia, insieme ai propri cari e festeggiare la propria mamma con un meraviglioso dolce.

Per questa occasione speciale, Fabio Tisti - pastry chef e proprietario della Tisti Pasticceria&Tea Room di Domodossola - ha voluto creare una torta, fresca, primaverile, bellissima da vedere e buonissima da gustare.

“Amore eterno” è una torta preparata con una base di croccante di avena e miele che viene farcita con una gelée di gelso inserita in una bavarese alle rose. Il dolce è finito con una glassa lucida a specchio gialla preparata con latte condensato e guarnita con dei fiori di Potentilla. Questa pianta simboleggia l'amore materno, un significato che deriva da una sua singolare caratteristica: durante le giornate di pioggia le foglie si richiudono sopra il fiore come a volerlo proteggere.

“Abbiamo immaginato un dolce floreale - spiega Fabio Tisti - perché spesso alle mamme si regalano in questa occasione proprio dei fiori. Gli aromi di gelso, rosa, la dolcezza del miele, si sposano e si completano in questo dolce che ci auguriamo possa portare tanta gioia e serenità a tutte le mamme che lo riceveranno in dono”.

Ma la stagione estiva, ormai prossima, porta con sé la voglia di gelato. E dal laboratorio di Corso Moneta, a Domodossola, ecco allora uscire sorbetti, creme e gelati dai gusti veri, definiti, tutti prodotti con il latte delle montagne ossolane, senza basi e con ingredienti di primissima qualità e freschezza.

Ecco allora pronti per essere presentati nei coni e nelle coppette, o nelle vaschette da asporto, i classici gelati alla Vaniglia, Pistacchio di Bronte, Nocciola IGP, Cioccolato al 70% e Pere, Caramello salato, Fiordilatte e Pralinato di Mandorla. Per la frutta, invece, i primi gusti a entrare nei “pozzetti” di Tisti Pasticceria sono Fragola, Limone, Albicocca e Zenzero, Mango e Frutto delle Passione.

Gelati artigianali, preparati con cura e mantecati più volte al giorno per essere sempre freschi e cremosi.

Completano l’offerta di Tisti Pasticceria le monoporzioni, i macarons, le torte fresche e da forno e le leggerissime brioches per regalarsi, ogni giorno, un’emozione dolce a colazione.