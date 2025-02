Prima Categoria: Piedimulera a valanga nel derby, Vogogna ko FOTO

Il Piedimulera continua la sua corsa in testa alla classifica con una prestazione travolgente contro il Vogogna. I gialloblù dominano il match e rifilano un sonoro 5-1 ai verdi ossolani, confermandosi la squadra da battere. Protagonista assoluto della gara è Elca, autore di una tripletta, mentre Squillaci e Lavelli completano il tabellino. Per il Vogogna, il gol della bandiera porta la firma di Bianciotto. Con questo risultato, la formazione del presidente Tomola rafforza il primato, mentre gli uomini di mister Castelnuovo scivolano in penultima posizione, avvicinati dal redivivo Valduggia.

Il Bagnella tiene il passo, e resta a tre punti dalla vetta grazie alla vittoria casalinga contro il Sizzano. Gli arancioneri si impongono con un netto 2-0, frutto dell’eurogol di Luca Cabrini (oggi davvero incontenibile) nel primo tempo, e del gol su punizione di Fabio Cabrini nella ripresa. I ragazzi di mister Izzillo si confermano una delle squadre più attrezzate del torneo e consolidano la seconda posizione, restando in piena lotta per la promozione diretta.

Successo prezioso anche per il Gravellona San Pietro, che espugna il campo del Momo con un gol di Sghedoni. Gli arancioneri soffrono il giusto sul campo di una squadra che è pur sempre una delle big del girone, nonostante le recenti difficoltà, ma con una prova di carattere riescono a portare a casa tre punti fondamentali, mantenendo il terzo posto e restando a tre lunghezze dalla vetta.

Pareggio senza reti tra Virtus Villadossola e Varzese nell’altro derby ossolano di giornata. I biancoazzurri provano a fare la partita, ma i granata si difendono con ordine e strappano un punto importante. Il risultato impedisce ai ragazzi di mister Giampaolo di tenere il passo delle prime, mentre la formazione di Chiaravallotti consolida la sua tranquilla posizione di metà classifica, con cinque punti di vantaggio sulla zona playout.

Soddisfatto mister Roberto Chiaravallotti: “Una bella prestazione dei miei ragazzi, fare un punto sul campo del Villa non è mai facile. I nostri avversari forse non hanno vissuto la loro giornata migliore, ma credo che sia stato più merito nostro che demerito loro: nell’arco della partita il risultato è giusto, forse avremmo anche potuto ottenere l’intera posta, ma mi tengo stretto questo punto. Per noi questo derby era importante, ed era il primo incontro di un trittico tremendo: nelle prossime due giornate ci attendono Bagnella e Piedimulera. Noi ce la giochiamo con tutti, e se raccoglieremo punti sarà tanto di guadagnato. La classifica oggi è bellissima, ma sappiamo che dovremo lottare ogni domenica per raggiungere l’obiettivo della salvezza, magari evitando anche i playout”.

Giornata amara per la Cannobiese, che cade sul campo dell’Agrano. I biancorossi chiudono avanti la prima frazione grazie al sigillo di Constantin, ma nella ripresa vengono prima raggiunti da Ardizzoia e poi beffati nel finale dal gol di Tucciariello. Per gli uomini di Pettinaroli è una sconfitta pesante, che significa di fatto l’addio ad ogni ambizione di vittoria del campionato. Al contrario, il successo permette ai granata di mister Lopardo di risalire in classifica, agganciando il Fondotoce e superando la Serravallese.

Proprio queste due ultime squadre si sfidavano sul terreno di Fondotoce, un match importante in chiave salvezza: ne è uscito un salomonico pareggio per 1-1, con rete di Pingitore per i neroverdi. I ragazzi di Sena conquistano così un punto che permette loro di tenere dietro i sesiani, anche se è arrivato l’aggancio in classifica da parte degli omegnesi dell’Agrano.

Risultati:

Gravellona San Pietro - Agrano 2 - 0; Vogogna - Bagnella 0 - 2; Varzese - Carpignano 0 - 3; Romagnano - Fondotoce 0 - 2; Quaronese - Momo 1 - 1; Cannobiese - Piedimulera 3 - 0; Valduggia - Serravallese 4 - 3; Sizzano - Virtus Villadossola 2 - 3

Classifica:

Piedimulera 45 - Bagnella 44 - Gravellona San Pietro 42 - Virtus Villadossola 38 - Cannobiese 37 - Momo 34 - Carpignano 33 - Quaronese 27 - Sizzano 26 - Varzese 25 - Romagnano 24 - Fondotoce 20 - Agrano 20 - Serravallese 19 - Vogogna 17 - Valduggia 15