Doppio Zero raddoppia a Domodossola: la focacceria di via Garibaldi tra tradizione e gusto contemporaneo

Ha un’identità chiara e un legame ben definito la focacceria di via Garibaldi a Domodossola, recentemente ribattezzata Doppio Zero. Un nome che non è solo una scelta di stile, ma racconta la filosofia condivisa con la pizzeria Doppio Zero di Cosasca: per pizze e focacce viene utilizzata esclusivamente farina 0, considerata tra le più pregiate per qualità, lavorabilità e resa finale. Da qui nasce il progetto Doppio Zero, che unisce due locali sotto un’unica idea di impasto.

Alla focacceria Doppio Zero di via Garibaldi si trovano focacce di produzione artigianale, realizzate con lievitazione lenta e farine altamente selezionate. L’offerta è ampia e pensata per soddisfare gusti diversi: si va dalle focacce più semplici e tradizionali fino alle proposte gourmet, con abbinamenti ricercati e ingredienti di qualità. Il menù cambia quotidianamente, mantenendo però costante l’attenzione alla lavorazione e alla materia prima. Tra le proposte figurano focaccia gorgonzola e radicchio, focaccia con olive taggiasche e scarola, focaccia alle olive verdi, focaccia salsiccia e zucca, oltre a focaccine, panuozzi, pizza margherita e pizza con stracchino.

Il locale è stato riadattato anche come bar ed è aperto fin dal mattino, con colazioni a base di brioches fresche e servizio completo di caffetteria. Durante la giornata diventa un punto di riferimento per l’aperitivo e la pausa pranzo, con la possibilità di fermarsi per una focaccia preparata al momento. Attualmente la chiusura è prevista alle 14.30, ma con l’arrivo della primavera l’orario verrà ampliato grazie all’allestimento di un dehors esterno, pensato per merende e aperitivi.

Il filo conduttore tra focaccia e pizza prosegue anche a Cosasca, dove la pizzeria Doppio Zero guarda già ai prossimi appuntamenti. In occasione di San Valentino, il pizzaiolo proporrà una pizza speciale con impasto rosso, studiato appositamente per la ricorrenza. Per l’occasione sarà disponibile anche un menù a prezzo fisso, che comprenderà la pizza speciale di San Valentino, aperitivo Rossini, caffè e dolce, con una tariffa dedicata valida solo per la giornata. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 0324 270106.

Due locali, un’unica filosofia e una costante attenzione alla qualità: Doppio Zero continua così a raccontare, tra Domodossola e Cosasca, un modo preciso di intendere focaccia e pizza, fatto di farine scelte, tempi giusti e gusto autentico.